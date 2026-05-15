Musikmenü trifft Muttertagsbrunch

Foto: Fotos: Alisa Breuning

Beim Muttertagsbrunch des TeamWerk Esslingen in der Mettinger Kelter durfte das Orchester des Musikverein Wäldenbronn am Muttertagssonntag für die musikalische Unterhaltung sorgen. Bei strahlendem Sonnenschein, bester Stimmung und vielen gut gelaunten Gästen wurde der Vormittag zu einem rundum gelungenen Erlebnis.

Während sich die Besucherinnen und Besucher an einem vielfältigen und liebevoll vorbereiteten Brunchbuffet erfreuen konnten, sorgte das Orchester mit abwechslungsreicher Blasmusik für die passende musikalische Begleitung. Von traditionellen Klängen bis hin zu modernen Titeln war für jeden Geschmack etwas dabei – und der Applaus zeigte deutlich, dass die Musik bestens ankam.

Besonders bedanken möchte sich der Musikverein Wäldenbronn beim Teamwerk Esslingen für die Einladung und die tolle Organisation der Veranstaltung. Auch die Musikerinnen und Musiker wurden hervorragend verpflegt und herzlich umsorgt – dafür ein großes Dankeschön! Die angenehme Atmosphäre, das schöne Wetter und die vielen tollen Begegnungen machten den Auftritt zu einem echten Highlight am Muttertag.

Bevorstehende Termine

14.06. | 14:00 Uhr | Unterhaltung beim Jubiläumswochenende | Weinsicht, Kelter Mettingen

21.06. | 16:00 Uhr | Sommerfest beim Sängerkranz | Alte Talstraße 10

27.06. | 17:30 Uhr | Sommerhock des Musikverein Berkheim | Parkplatz Osterfeldhalle

12.07. | 11:30 Uhr | Maultaschenfest in Wernau | 73249 Wernau

07.11. | 18:00 Uhr | Konzert des Musikvereins | Neckar Forum

Mehr Infos unter mv-w.de – hier spielt die Musik!