Musikinstrumentenkarussell von Klasse 2 – 6

Über 2 Monate können in Sulzgries Woche für Woche jede Menge Instrumente kennen gelernt werden. Jedes Kind darf jede Woche zu einem anderen Musiklehrer zum Schnuppern kommen. Wir halten dabei selbstverständlich Abstand und die Musikinstrumente müssen nach jedem Termin erst mal in Quarantäne.

Ruben Durà stellt die Tuba, das Euphonium und die Trompete vor. Jochen Dreher ist unser Mann für Saxophon und Klarinette. Dennis Brenner entlockt der Oboe die schönsten Töne und kann auch Klavier und Blockflöte unterrichten. Gisela Fäustle wird das Waldhorn vorstellen.

Jan Stein bringt das Fagottino und das Fagott mit, und er begleitet auch liebend gern den Fagottnachwuchs am Klavier. Nataly Gonzalez ergänzt bei ausreichend Anmeldungen unser Bläserteam mit Kontrabaß und Gitarre. Regelmäßige Besucher der Stadtkapelle wundern sich hier gar nicht, den bei den Bläsern steht so manches Mal ein Kontrabaß mit auf der Bühne. Querflöte, Piccoloflöte oder Blockflöte können die Kinder bei Ivàn Darìo Cepedà Palomà kennen lernen. Grigorji Putschanski freut sich auf den Nachwuchs an der Posaune.

Nähere Infos zu den genauen Zeiten erhalten Sie bei Gisela Fäustle von der Stadtkapelle Esslingen.

Tel. 0711-6646560 oder 0173-378-2235

Oder schreiben Sie eine mail an Blaeserklasse@Stadtkapelle-Esslingen.de