Musikalischer Abendgottesdienst mit Cembalo

Foto: Rose Hajdu

Wir haben ganz neu ein Cembalo in der Südkirche stehen. Dieses wird dort am Sonntag, 10. August 2025 erstmalig von Fabian Grosch bei einem musikalischen Abendgottesdienst bespielt. Es wird eine Chaccona von Storace, eine Chaccona von J.S. Bach und das Stück ‘Les Sauvages’ von Jean Philippe Rameau zu hören sein. Die Leitung des Gottesdienstes hat Pfarrerin Cornelia Krause. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr – herzliche Einladung in die Pliensauvorstadt, Spitalsteige 3. Man kann vor der Kirche parken. Oder oben am Pliensaufriedhof und dann runterlaufen.