Musikalischer Abendgottesdienst in der Südkirche

Foto: Carmen Lustig

Der Sonntag Judika ist dramatisch. Auch mit der Orgelmusik, die durch Fabian Grosch an der Walcker-Orgel der Südkirche erklingt: Der Organist der Südkirche hat das Präludium in e-moll von Nicolaus Bruhns und Werke von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Aus der Bibel wird die Geschichte der “Opferung Isaaks” (Genesis 22, 1-14) gelesen, die eine Geschichte der “Opferverhinderung” durch Gott ist. Und die Zeitgeschichte lehrt uns, dass das Nachdenken über Opfer und deren Verhinderung kein Thema der Vergangenheit ist. Herzliche Einladung zu diesem Musikalischen Abendgottesdienst in der Südkirche, Spitalsteige 3, Pliensauvorstadt, 18 Uhr. Liturgie und theologische Impulse kommen von Pfarrerin Cornelia Krause.