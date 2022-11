Foto: Fabian Grosch

„Licht und Schatten – Lieder der Liebe“ – am Sonntag, 13. November 2022 um 19 Uhr spielt Fabian Grosch unter diesem Motto Werke für Klavier von Bach bis Say in der evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn! Johann Sebastian Bach, Arnold Schönberg, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Fazil Say und Johannes Brahms laden uns an diesem Abend auf dem Klavier zum Innehalten ein.