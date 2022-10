Musikalische Abendandacht

Foto:

Kirchengemeinde Hegensberg -Liebersbronn

Am kommenden Sonntag, 9.Oktober, lädt die Kirchengemeinde Hegensberg -Liebersbronn zur musikalischen Abendandacht um 19 Uhr ein. Zum Thema „Überreich beschenkt“ wird der Spätlesechor aus Freiberg am Neckar zu Gast sein. Geleitet wird der Chor vom Gitarristen Frank Schilling, der auch solo an seinem Instrument zu hören sein wird. Für Pfarrer Andreas Bührer ist dieser Auftritt ein besonderes Geschenk zu diesem Tag, schließlich hat er in diesem Chor selbst lange Zeit mitgesungen. Auch die zu Erntedank geschmückte Kirche dürfte für das Auge der Besucher einiges bieten. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind willkommen.