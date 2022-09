Foto: Dorothee Sohn

Am Sonntag, 11. September 2022 um 20 Uhr findet in der evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn eine musikalische Abendandacht statt. Heidrun Guo will uns an diesem Abend auf dem Klavier zum Innehalten einladen. Lieder aus dem Gesangbuch mit Bearbeitungen von Christoph Wünsch lassen uns in den Lobpreis einstimmen.