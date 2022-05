Foto: Dorothee Sohn

Im Rahmen der musikalischen Abendandachten findet am 8. Mai 2022 um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn ein musikalisches Abendgebet statt. Fabian Grosch will an diesem Abend mit dem Kirchenchor und am Klavier im Rahmen einer Taizé-Andacht zum Innehalten einladen. Mit bekannten und neueren Taizé Liedern soll dieser Abend ganz dem Gebet und Singen gewidmet sein.