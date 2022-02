Foto: Nepomuk Golding

Am Sonntag, 13. Februar 2022 um 19 Uhr findet in der evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn eine musikalische Abendandacht statt. Nepomuk Golding, ein junger Musiker aus Esslingen, will uns an diesem Abend mit seinem Akkordeon zum Innehalten einladen. Mit Werken von Johann Sebastian Bach und Keiko Harada, einer zeitgenössischen japanischen Komponistin, erwarten uns musikalische Stücke aus unterschiedlichsten Zeitepochen.