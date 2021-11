„Jesus bleibet meine Freude“ – Unter diesem Motto laden wir sie am Sonntag 14. November 2021, 19 Uhr, in die evangelische Kirche in Hegensberg-Liebersbronn zu einer musikalischen Abendandacht ein. Am Ende des Kirchenjahres will uns Bertram Schweizer an diesem Abend mit Werken von J. S. Bach und O. Messiaen zum Innehalten einladen.