Foto: Dorothee Sohn

Am 10. März findet um 19 Uhr eine musikalische Abendandacht in der Evangelische Kirche Hegensberg-Liebersbronn statt. Der Männerchor des Sängerkranzes St. Bernhardt-Wiflingshausen lädt mit kirchlichen und weltlichen Chorsätzen zum Innehalten am Sonntagabend ein.