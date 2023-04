Musikalische Abendandacht

Foto:

„Die Vögel jubeln – lichtgeweckt“ – mit Musik und Texten zum Frühling wollen Fabian Grosch an der Orgel und der Kirchenchor der Gemeinde am 16. April 2023 um 19 Uhr im Rahmen einer Abendandacht in die evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn zum Innehalten einladen.

Orgelstücke von Jan Laukvik und Texte von Rainer Maria Rilke umrahmen alte und neuere Chorwerke von Johann Sebastian Bach bis John Rutter. Bunt und klangreich will uns dieser Abend einen musikalischen Frühlinggruß entsenden.