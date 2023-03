Musikalische Abendandacht

Foto: Dorothee Sohn

Die Kirchengemeinde Hegensberg-Liebersbronn lädt am Sonntag, 12.März, um 19 Uhr, zur musikalischen Abendandacht mit der Konzertorganistin Ioanna Solomonidou ein. Die Liturgie hält Pfarrer Andreas Bührer. Ioanna Solomonidou hat ihr Master-und Konzertexamen im Fach Orgel und Klavier in Stuttgart mit Auszeichnung abgelegt und viele internationale Preise gewonnen. Sie spielt an diesem Abend Werke von Z.Gardonyi, L. Boellmann und am Klavier ein Stück von F.Chopin. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns.