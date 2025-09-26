MUSIK ZUM JAHR DER MENSCHLICHEN STIMME

Foto: Felix Muntwiler

Morgen Samstag, 27. September 2025, erklingt im Münster St. Paul im Rahmen des Klangfestivals zum Jahr der menschlichen Stimme die „MISSA PER UNA VOCE È ORGANO“ von Felix Muntwiler,. Diese Messe, bestehend aus den Teilen Kyrie, Gloria, Sanctus, Bendictus und Agnus Dei, ist 1997 entstanden. Sie ist eine ideale Komposition, in der wunderbaren und feinsinnigen Akustik des Münsters die vielfälltigen Klangmöglichkeiten der menschlichen Stimme zum Ausdruck zu bringen. Litanei-artige Passagen mischen sich mit mächtigen Klängen der Stimme und der Orgel. Ergänzt wird das Konzert mit Orgelwerken von Girolamo Frescobaldi und Bernardo Pasquini. Die Sopranistin Gabriele Muntwiler singt den Vocalpart, Felix Muntwiler spielt an der Rieger-Orgel.

Dieses Konzert war ursprünglich für den 9. August 2025 angesagt und musste wegen Erkrankung von Frau Muntwiler auf morgen Samstag, 27. September 2025, verschoben werden.

Samstag, 4. Oktober 2025, VIOLIN-STIMMEN | Wolfgang Amadé Mozart , Violinkonzert A-Dur Kv 219 | Antonio Vivaldi Violinkonzert G Dur | Johann Sebastian Bach . Partita 1 h-moll | Niccolo Paganini . Cantabile | Marie Thiele, Violine . Felix Muntwiler, Orgel

Beginn ist jeweils 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.