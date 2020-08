Die Musikgruppe Amicitia aus St. Josef hat sich im August zum ersten Mal wieder getroffen, mit reichlich Abstand zu siebt im großen Saal.

In der Kirche zum Gottesdienst spielen wir als Band wieder ab Oktober. In der Zwischenzeit übernehmen wir teilweise die Kantorendienste von der Empore aus. Beim Mehr-Leben-Gottesdienst im Dezember sind wir voraussichtlich auch dabei, unter Vorbehalt, in welchem Rahmen das dann sein kann. Wir informieren rechtzeitig an dieser Stelle.