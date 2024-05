Musik im Gottesdienst am Pfingstsonntag

Foto: Foto: freepik

Alle großen kirchlichen Feiertage sind besondere Termine für den Kirchenchor und das Streichorchester des CVJM Sulzgries. Der Pfingstsonntag ist darüber hinaus noch ein sehr spezieller Tag für Chor- und Orchesterleiter Wolfgang Layer. Denn der Pfingstsonntag 2019 war sein erster „Arbeitstag“ in der Evangelischen Kirche Sulzgries. Hierfür hatte er das Stück „Zungen wie Feuer“ geschrieben. Der Refrain schildert die Gefühle der Apostel, die das „Pfingstwunder“ erlebten: „Da spürten sie Gottes Nähe, fassten Vertrauen, das keinen Argwohn mehr kennt, und jeder verstand den andern und keine Sprache war fremd.“

Auch am Pfingstsonntag hat Anton Bruckner, der große musikalische Jubilar dieses Jahres seinen Platz im Programm. Der Chor singt das „Tantum ergo“ in C, das Streichorchester spielt das im Original für Orgel geschriebene „Nachspiel d-Moll“. Die Chormusik unserer Tage aus der wunderbaren Sammlung „Neues Lied plus“ ist vertreten durch die beiden Lieder „Wenn Glaube bei uns einzieht“ und „Atme in uns, Heiliger Geist“. Und der Chorsatz „Dir will ich singen ewiglich“ von Georg Friedrich Händel quillt geradezu über von Händels „Lieblingswort Halleluja“.

Und hier noch die nächsten drei Termine fürs gemeinsame Singen im Gemeindehaus in der Kelterstraße 19:

16. Mai, 13. Juni und 11. Juli – jeweils um 16 Uhr.