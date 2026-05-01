Musik an St. Maria – Sinfonie-Konzert

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, Christian Latoska

Das Sinfonieorchester der Volkshochschule Kirchheim unter Teck spielt an diesem Konzertabend ein Programm mit Kompositionen von Rachmaninow, Smetana und Bizet. Solist an diesem Abend wird Johannes Gaechter sein, der 2019 das Klavierkonzert von Grieg mit dem Orchester musiziert hat. Im diesjährigen Konzert spielt Johannes Gaechter das 2. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow.

Nach einer Pause, in der ein Stehempfang stattfindet, erklingt der Vyšehrad von Bedrich Smetana aus dem Zyklus „Mein Vaterland“, der im Zusammenhang relativ selten gespielt wird. Smetana war schon fast so gut wie taub, als er das Stück komponiert hat. Die zwei Harfen des Orchesters stehen im Mittelpunkt mit einer sehr farbigen und anspruchsvollen Kadenz. Danach folgt von Georges Bizet die Arlésienne Suite Nr. 1. Diese basiert auf Alphonse Daudets Theaterstück „L‘ Arlésienne“ und erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der von einer unsichtbaren Frau namens Arlesiana (das Mädchen von Arles) besessen wird, was ihn zum Wahnsinn und in den Tod führt. Die Arlésienne Suite Nr. 1 ist eines der bekanntesten Stücke von Bizet und endet in einem glockenartigen Ostinato der Hörner und der Harfe (E-Dur), unterbrochen durch eine sicilianoartige, elegische Episode der beiden Flöten (Cis-Moll).

Das Orchester der VHS-Kirchheim unter Teck feiert dieses Jahr sein 80. Jubiläum und wird seit 2017 von Siegfried Hartauer geleitet.

Herzliche Einladung zum Konzert am 9. Mai 2026 um 18 Uhr mit dem VHS-Orchester Kirchheim u. Teck und dem Pianisten Johannes Gaechter. Einlass ist ab 17:30 Uhr

Katholische Kirche St. Maria, Lerchenbergstr. 4, 73733 ES-Mettingen.

Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten