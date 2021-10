Musical „Wir retten die Welt!“

Foto:

Der Kinderchor „jung und wild“ trifft sich wieder regelmäßig in der Katharinenschule und probt für das neue Musical. So klingt es jeden Montag ab 16.15 Uhr fröhlich aus dem Musiksaal im Erdgeschoss. Herzlich willkommen sind alle neuen Sänger/innen ab 6 Jahren. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019 sbb@sbb-musik.de

Ambitionierte erwachsene Sänger/innen treffen sich dienstags ab 18.30 im gemischten Chor und dem Kammerchor „EL-Singers“ und bereiten das Konzertprogramm „Christmas Songs and more“ für ein Konzert am 1. Adventswochenende vor. Ein spannendes Programm mit Werken von Snyder, Rutter und anderen. Neue Sänger/innen sind herzlich willkommen, auch als Projektsänger/innen, am Liebsten mit Chorerfahrung, Freibier gibt es für Tenöre.