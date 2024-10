MÜTTER MACHT POLITIK – jetzt erst recht!

Foto: Sabine Watzko

Am Samstag, den 12.10.2024, hatten wir die Ehre, gemeinsam mit der Autorin Sarah Zöllner eine Lesung zu ihrem Buch “Mütter. Macht. Politik.”, mit anschließender offenen Diskussion, zu veranstalten. Begleitet wurde diese Veranstaltung von unserer Stadträtin Anita Matičević.

In Zeiten, in denen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch eine große Herausforderung darstellt, wurde hiermit eine Plattform für offenen und kritischen Austausch geboten.

Dabei wurden Themen wie u. a. unzureichende Kinderbetreuung, Rentenausfälle durch Elternzeit, patriarchale Strukturen sowie der Homo oeconomicus angesprochen.

Wie gestalten wir eine gerechte Arbeitswelt, die Familie und Beruf vereinbar macht? Welche Unterstützung benötigen Alleinerziehende? Und wie können wir die Rahmenbedingungen für ein gesundes Familienleben schaffen?

„Eine mütter- und damit menschenfreundliche Gesellschaft ist keine Utopie. Aber wir erreichen sie eben auch nicht „einfach so“. Wer Mütter stärkt, muss Menschen auf die Füße treten. Nämlich genau denen, die aktuell von der kostenlosen „Ressource Mutterschaft“ gut leben.“ (Sarah Zöllner u. Riedel Aura-Shirin, 2023, “Mütter. Macht. Politik.”, Magas Verlag, S. 15)

Der Tag hat verdeutlicht, wie wichtig es ist, über diese Themen offen zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir danken allen Teilnehmenden für Ihren persönlichen und bereichernden Beitrag, der zu vielen inspirierenden Dialogen führte!

