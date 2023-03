Müllsammeln mit Vorbildfunktion

Foto: Roswitha Rostek

Am 25. März findet die stadtweite Mitmachaktion „ES PUTZT“ statt. Achtlos werden Papierchen von Bonbons, Tüten von Vesper, leere Getränkepäckchen und vieles mehr einfach weggeworfen. Das Ergebnis: verschmutzte Wiesen, Spielplätze, Grünanlagen, Gehwege. Die Aktion „Es Putzt“ will nicht nur dazu beitragen, dass unser Umfeld wieder ein bisschen sauberer wird, sondern soll auch darauf aufmerksam machen, dass der Unrat besser gleich richtig entsorgt oder mitgenommen wird.

Wolfgang Wierer organisiert für den Bürgerausschuss WHSO seit vielen Jahren immer die Aktion und lädt zum Mitmachen ein. Treffpunkt ist am 25. März um um 9 Uhr am Wohncafé Sophienstift, Am Schönen Rain 32. Von dort werden die Gruppen losziehen und dort trifft man sich auch um 12 Uhr wieder.

Als Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer gibt es zum Abschluss ein Vesper, das die Stadtverwaltung spendiert. Die Stadtverwaltung stellt auch sämtliche Arbeitsgeräte wie Handschuhe und Zangen zur Verfügung. Bitte wenn möglich anmelden, damit genügend „Werkzeug“ da ist. ba_whso@esslingen.de