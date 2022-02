Müllproblematik in der Sirnauer Straße lösen!

Foto: CDU Esslingen

In der Sirnauer Straße hinter Drogeriemarkt Müller treten seit Jahren immer wieder massive Probleme mit illegal abgestelltem Müll auf. Was meist noch relativ harmlos mit einem Gelben Sack beginnt, wird schnell erweitert um Restmüllsäcke, Sofas, Elektrogeräte oder anderen Sperrmüll. Zehnmal im vergangenen Jahr lag die gesamte Fläche voll. „Dies behindert nicht nur Menschen mit Einschränkungen und Eltern mit Kinderwägen am Durchkommen, sondern mindert auch ganz erheblich die Attraktivität der Innenstadt und die Wohnqualität in der Sirnauer Straße“, finden die Stadträtinnen und Stadträte der CDU-Fraktion.

Das „Problem Müll“ sei ein Thema, das im ganzen Stadtgebiet um sich greife, bis hin zu den vielzitierten Glasscherben in den Weinbergen. Dies habe auch die aktuelle Befragung durch die Stadt Esslingen an alle Bürger ergeben, die Esslingen leider als ‚unsaubere Stadt‘ bewerten. Ein erster positiver Schritt der Stadtverwaltung sei der Austausch der kleinen Mülleimer im öffentlichen Raum gegen größere.

Doch dies reiche in Bezug auf die Problematik in der Sirnauer Straße natürlich nicht aus, findet die CDU: „Dieser unerlaubten Müllentsorgung muss so schnell wie möglich Einhalt geboten werden. Bauliche Maßnahmen wie Fahrradständer zum Beispiel könnten hilfreich sein, um den Platz für illegal abgestellten Sperrmüll an den einschlägigen Plätzen zu verhindern. Dies hätte im Bezug auf die Sirnauer Straße auch den Vorteil, dass der regelmäßig erschöpfte Fahrradstellplatz am Pliensauturm um weitere Plätze ergänzt würde. Zudem halten wir es für sinnvoll, solche Plätze noch intensiver durch die Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollieren zu lassen“. Wichtig sei hierbei, dass bereits bei wenig Müll reagiert wird. Die CDU hat daher einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat eingebracht.