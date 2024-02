Foto: Felix Muntwiler

Am Ostersonntag, 31. März 2024, singt der Münsterchor St. Paul im Festgottesdienst, Beginn 10.30 Uhr, die Missa brevis et solemnis in C-Dur KV 220, genannt die Spatzenmesse, von Wolfgang Amadé Mozart.

Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen, die gerne dieses Werk mitsingen möchten, sind herzlich zum mitsingen eingeladen.

Die Proben dafür finden immer donnerstags von 20 Uhr bis 22 Uhr im Paulussaal des Salemer Pfleghofs, untere Beutau 10-12 in Esslingen, statt.