MOZART  , VIOLINKONZERT A-DUR – MARIE THIELE

Foto: Christoph Kalscheuer
Am Samstag dieser Woche, 4. Oktober 2025, findet im Münster St. Paul das letzte Samstag-Morgen Konzert in diesem Jahr statt. Die junge Esslinger Geigenvirtuosin Marie Thiele zeigt in virtuosen Werken des Barock und der Klassik ihre ausserodentliche Musikalität und ihre brilliante Technik.
Im Zentrum dieses Konzertes steht das Violinkonzert A-Dur Kv 219 von Wolfgang Amadé Mozart
. Die weiteren Werke dieses Konzertes sind das Violinkonzert in G-Dur von Antonio Vivaldi, der erste Teil der Partita 1 h-moll von Johann Sebastian Bach
sowie ein Cantabile von Niccolo Paganini
An der Rieger – Orgel begleitet Felix Muntwiler.
Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.