Foto: Gudrun Schmiedel

Der Obst- und Gartenbauverein Altbach und die Streuobstmosterei Altbach richten wieder gemeinsam das Mostfest aus. Es gibt frischen Süßmost aus Streuobst der Region, leckeres Essen und Musik. Die Bewirtung wird der Obst- und Gartenbauverein Altbach übernehmen. Der Süßmost stammt aus ungespritztem und kunstdüngerfreiem Hochstammobst von regionalen Streuobstwiesen, die für Artenvielfalt, Schonung von Boden, Wasser und Klima stehen. Die NABU-Gruppe Esslingen ist mit einem Infostand vertreten. Dabei sammeln wir auch Unterschriften für den Volksantrag „Ländle leben lassen“ gegen den Flächenverbrauch. Zur Standbetreuung und zum Ausschank werden HelferInnen gesucht. Infos bei Ralf Hilzinger 07153617294

Das Fest findet am Samstag, 2. September 17-22 Uhr und am Sonntag, 3. September 11-18 Uhr in der Esslinger Straße 27, Altbach statt.