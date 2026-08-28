Foto: Gudrun Schmiedel

Der Obst- und Gartenbauverein Altbach und die Streuobstmosterei Altbach richten wieder gemeinsam das alljährliche Mostfest aus. Es gibt frischen Süßmost aus Streuobst der Region, leckeres Essen und Musik. Der Süßmost stammt aus ungespritztem und kunstdüngerfreiem Hochstammobst von regionalen Streuobstwiesen.

Die Streuobstwiesen im Vorland der schwäbischen Alb sind das größte zusammenhängende Streuobstgebiet in Europa und gehören zum Immateriellen Kulturerbe. Seit 2022 ist der Streuobstanbau im Bundesnaturschutzgesetz als gesetzlich geschütztes Biotop aufgelistet. Streuobstwiesen sind eine Form des extensiven Obstbaus mit besonderen Obstsorten, gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Kulturlandschaft und bieten einzigartige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie sind somit für die Artenvielfalt, gesunden Boden, Wasser und Klima enorm wichtig. Starkwüchsige, hochstämmige Obstbäume, meist große Apfel-und Birnenbäume, aber auch Kirschen- und Zwetschgenbäume stehen dabei verstreut auf artenreichem Grünland . Die Bewirtschaftung ist sehr aufwendig und der finanzielle Ertrag steht oft in keinem Verhältnis zum enormen Pflegeaufwand. Ihr Bestand ist gefährdet, vor allem durch Flächenverbrauch aber auch durch drohende Verwilderung, wenn die notwendige regelmäßige Pflege durch die Eigentümer vernachlässigt wird.

Das Mostfest findet am Samstag, 5.September 17-22 Uhr und am Sonntag, 6.September von 11-18 Uhr in der Streuobstmosterei Altbach Esslinger Straße 27, Altbach statt.

Die NABU-Gruppe Esslingen ist mit einem Infostand auf dem Fest vertreten. Zur Standbetreuung und zum Ausschank werden noch HelferInnen gesucht. Infos bei Ralf Hilzinger unter 07153617294