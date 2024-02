Moritz Baßler Tischtennis-Vereinsmeister

Foto: Beck

Am traditionellen Termin Ende Januar wurden die Tischtennis-Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Trotz mehrerer krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle, darunter Mitfavorit Jochen Ettischer, kamen aber immerhin noch 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. In der Vorrunde wurde in drei Gruppen gespielt, anschließend ging es im Viertelfinale weiter, in dem etwas überraschend Titelverteidiger Christoph Schweizer gegen Manuel Ettischer ausschied. Im Halbfinale setzten sich Moritz Baßler gegen Markus Höret und Nic de Lenardis gegen Manuel Ettischer durch. Den dritten Platz holte sich Manuel Ettischer durch ein 3:2 gegen Markus Höret nach 1:2-Rückstand. Im Finale behielt Moritz Baßler mit 3:1 gegen Nic de Lenardis die Oberhand.

Wie immer von Abteilungsleiter Moritz Baßler hervorragend organisiert, hatten wir neben dem sportlichen Wettkampf auch ein schönes Abteilungsevent, wozu auch die zahlreichen Spenden für das Buffet beitrugen. Vielen Dank an alle Unterstützer hierfür! Auf ein Neues im Januar 2025!