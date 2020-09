Moria – Wir haben Platz

Über 100 Menschen nahmen am 19.09.2020 an der Kundgebung auf der Agnesbrücke in Esslingen teil. Angesichts der schrecklichen Situation in Moria forderten sie eine sofortige Aufnahme von Geflüchteten und eine Änderung der europäischen Außenpolitik. Bereits vor dem Brand war die Situation in dem Lager katastrophal und menschenunwürdig; jetzt haben die Menschen dort alles verloren und leben zum Teil immer noch auf der Strasse. Die Rednerinnen und Redner forderten ein sofortiges Ende dieses Zustandes.

Aufgerufen zur Kundgebung hatte ein breites Organisationsbündnis aus Seebrücke Esslingen, Jusos Esslingen, die Falken Stuttgart, die Partei Die Linke, der Kreisdiakonieverband Esslingen und die Caritas Esslingen.