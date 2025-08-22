Morgen unterschreiben! Bürgerbegehren Bücherei

Foto: privat

Jetzt wird es spannend, jetzt ist Endspurt! Für das Bürgerbegehren haben rund 4.000 Esslingerinnen und Esslinger unterschrieben. Damit die fehlenden 1.000 Unterschriften noch zusammenkommen, können Sie morgen am Unterschriften-Stand der Initiative „Bürgerbegehren Stadtbücherei“ unterschreiben.

Wo? Innere Brücke beim Palm’schen Bau

Wann? Samstag, 23. August, 10 bis 14 Uhr

Sie können dort auch gerne unterschriebene Unterschriftenlisten abgeben.

Wenn 5.000 gültige Unterschriften zusammen sind, wird die Gemeinderatsentscheidung vom 30. Juni zurück in Bürgerinnen- und Bürgerhände gelegt. Dann dürfen wir entscheiden, welchen Bücherei-Standort wir für den besseren halten.

Voraussetzung für eine gültige Unterschrift: Hauptwohnsitz in Esslingen, deutsche oder europäische Staatsbürgerschaft, 16 Jahre alt.

Wir halten den aktuellen Standort im Bebenhäuser Pfleghof für geeignet, der auch wunderbar zu Esslingen passt und von vielen geliebt wird. Ein barrierefreier Umbau war schon längst beschlossene Sache. Durch ein beeindruckendes Votum 2019 hat eine klare Mehrheit deutlich gemacht, wo wir unsere Stadtbücherei haben wollen! Wir halten es für inakzeptabel, dass sich ein Teil des Gemeinderats nur mit der einen OB-Stimme über diese Entscheidung hinwegsetzt.

Was der aktuellen Stadtbücherei fehlt, sind ausreichend Lernplätze für Schülerinnen, Schüler und Studierende. Dafür würde sich das längst angekaufte Nachbargebäude 11 hervorragend eignen. Dort könnten Lernräume eingerichtet werden, im EG auch genügende Lernräume für Schülerinnen, Schüler und Studierende mit Mobilitätseinschränkung.