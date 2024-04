Montagsbouler eröffnen die Boule-Saison

Foto: BC Esslingen

Zur Eröffnung der Boule-Saison trafen sich die stadtbekannten Montagsbouler auf der Boulodrôme BURG. Bei herrlichem Frühlingswetter wurden zunächst in entspannnter Atmonsphäre private und fachbezogene Themen erörtert. Unter der fachkundigen Leitung von Helga Toronsky (als Anspielerin) und Edi Keller (als Ausloser) plazierten sich die 16 TeilnehmerInnen auf dem Platz. Die vier Partien mit jeweils 2 Mannschaften legten mit viel Leidenschaft und teils großem Können manch gute Kugel an die “Sau” oder “Schweinchen”, wie die kleine hölzerne Zielkugel auch genannt wird. Auch ein “Fanny” gab es; so werden die Niederlagen mit 0:13 genannt. Diese Bezeichnung ist eine französische Tradition, nach der die Sieger den Po einer Französin küssen darf. Als Trost bekommen die Verlierer einen Pastis vom Sieger spendiert. Auch etliche “Biberons” (Schnuller) wurden gelegt, dabei liegt die gespielte Kugel direkt neben dem Cochonet (Schweinchen). Ein Carreau sur place (Treffer, bei dem die geschossene Kugel die getroffene Kugel austauscht, also auf deren Platz liegen bleibt) wurde nicht gesehen. Soviel französische Boule- Fachsprache, die das einfache Spiel mit den Eisenkugeln für den geneigten Leser bereit hält.

Die MontagsboulerInnen freuen sich über weitere Interssenten, die sich in geselliger Runde an der frischen Luft ein wenig Spaß gönnen wollen.

Treffpunkt ist jeden Montag um 15 Uhr, eigene Kugel müssen mitbebracht werden. Der Bouleplatz BURG ist mit dem ÖPNV Linie 110 (Haltestelle Theodor-Rothschild-Haus) problemlos zu erreichen.

www.bouleclub-esslingen.de