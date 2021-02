Montag Online-Diskussion mit Dr. Anne Newball Duke

Foto: Anne Newball Duke

Am Montag, den 08.02.2021 laden wir Sie ein zu einer Online-Diskussion mit Kandidat*innen der KlimalisteBW aus Esslingen, Kirchheim, Nürtingen und Stuttgart. Um die Menschheit zurück in die planetaren Grenzen und vor allem unter die 1,5-Grad-Grenze zu führen ist nicht nur eine konsequente, nachhaltige Klimapolitik nötig, sondern auch ein tiefgreifender sozialer, kultureller, politischer und ökonomischer Wandel. Der Impulsvortrag der Esslinger Kandidatin Dr. Anne Newball Duke wird diese in der Klimapolitik oft vernachlässigten, aber unverzichtbaren Wandelprozesse vorstellen. Im Anschluss freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen und beantworten gerne alle Fragen rund um unsere junge Partei, die Kandidierenden und die Themen, die Sie persönlich in der Klimapolitik interessieren. Außer Dr. Anne Newball Duke werden auch die Kandidat*innen aus den Wahlkreisen Nürtingen und Kirchheim, Lena Crnjac und Lea Aschmann sowie der Kandidat Dr. Christian Reitter vom Stuttgarter Wahlkreis IV anwesend sein und sich vorstellen. Der Link zur Online-Diskussion wird zeitnah auf der Webseite www.klimaliste-bw.de unter „Aktuell – Termine“ veröffentlicht. >> Um unseren Wahlkampf zu finanzieren sind wir als junge Partei ganz besonders auf Ihre Spenden angewiesen. Wir bitten um Ihre Unterstützung per Überweisung auf das unten genannte Konto: Sie können Ihre Kandidatin oder Ihren Kandidaten direkt unterstützen indem Sie im Verwendungszweck z.B. „Wahlkreis 07 – Esslingen“ angeben. >> Konto: Klimaliste Baden-Württemberg IBAN: DE26430609671101207400 BIC: GENODEM1GLS >>Alternativ unterstützen Sie uns über den folgenden Spendenlink: https://www.gofundme.com/f/klimaliste-badenwurttemberg >> Sie erreichen uns telefonisch jeden Mittwoch von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Nummer 0711-21957377, Raumnummer 07, oder per mail unter esslingen@klimaliste-bw.de.