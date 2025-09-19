Monatsversammlung September- Änderung

Foto: Sabine Hildinger

Liebe ImkerkollegInnen und Bienenfreunde,

für die Monatsversammlung am Freitag, 18.09. 2025 hat sich eine Änderung ergeben, da Frau Dr. Traynor von der Landesanstalt für Bienenkunde (Uni Hohenheim) kurzfristig verhindert ist.

Vertretungsweise wird es einen Vortrag zum Thema: “Apitoxin- Fluch oder Segen” geben.

Referentin: Sabine Hildinger (Fachberatung für Bienenprodukte)

Beginn: 19.30 Uhr

Bereits ab 18 Uhr wird es an den Vereinsbienenvölkern eine Demonstration zu “den letzten Arbeiten im Jahr” geben.

Wie gewohnt werden Gertänke und ein Essen angeboten.

Auch in diesem Jahr wird der BVE am Samstag, 20.09. ab 11 Uhr mit einem Info- und Verkaufsstand am Wäsemles- Fest in Oberesslingen vertreten sein.

Über Ihren Besuch bei uns am Stand würden wir uns sehr freuen!