Monatlicher Feierabendchor

Foto: M.Laschet

In der Dieselstraße steigt die nächste – und zweite nach den Sommerferien – Runde des Singerclubs für alle, die gerne zusammen singen. Nach “Stumblin‘ in ” von Chris Norman und Suzi Quatro wollen die drei VorsängerInnen Marie Fofana (Sopran), Claudia Koch (Alt) und Adrian Habich (Bariton) dreistimmig einen weiteren Song aus den 60er & 70er Jahren einstudieren.

Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um den Spaß am Singen und das unvergleichliche Erlebnis, gemeinsam in Harmonie zu erklingen! Und das schafft am Ende jede/r, da der Song intensiv und in netter Atmosphäre von der Chorleiterin Marie Fofana eingeübt wird. Zu jedem Song gibt es ein Textblatt, auf dem die verschiedenen Stimmen vermerkt sind. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Natürlich gibt es zu Beginn wieder ein Einsingen.

Der nächste Singerclub für alle Sangeslustigen findet am Montag, dem 4.November, um 19 Uhr im Kulturzentrum Dieselstrasse statt. Tickets gibt es im VVK unter www.dieselstrasse.de zu 10 € oder an der AK zu 13 €.

Weitere Termine sind der 2. Dezember, der 20.Januar, der 24.Februar und der 24.März.