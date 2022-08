Modell mit Zukunft: Die duale Ausbildung stärken

Foto:

Aufgrund einer Verwechslung wurde an dieser Stelle zuletzt versehentlich ein Artikel veröffentlicht, welcher so nicht vorgesehen war. Wir bitten die Unachtsamkeit zu entschuldigen.

Fachkräftemangel – dieses Schlagwort ist in aller Munde. Qualifizierte Personen mit beruflicher Expertise für operative Aufgaben in Unternehmen zu finden, gestaltet sich zunehmend herausfordernd. Ein Grund dafür ist, dass der Berufseinstieg über die klassische Ausbildung an Bedeutung verliert. Um diesen Prozess aufzuhalten, setzt sich die FDP in Baden-Württemberg für den Erhalt der Infrastruktur der beruflichen Bildung und für die Stärkung der dualen Ausbildung ein.

Dazu gehören u.a. folgende Kernpunkte:

Durch die Vielzahl ausdifferenzierter Ausbildungswege bietet die berufliche Bildung die Möglichkeit, individuelle Stärken hervorzuheben und das eigene Fortkommen darauf aufzubauen. Diese Vorteile einer dualen Ausbildung sollen an den allgemeinbildenden Schulen im Fach „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ vermittelt werden.

Nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) sind weiterbildende Abschlüsse, die nach einer Ausbildung mit etwas Berufserfahrung erworben werden können (etwa Meister, Techniker, Fachwirt) einem Studienabschluss gleichwertig. Dies gilt es unter Jugendlichen bekannt zu machen. So wird der Karriereweg über die Lehre attraktiver.

Wir sind sicher: Auf dieser Grundlage lassen sich begeisterte und motivierte Leute für jede berufliche Ausbildung finden. Nur so wird das Schlagwort Fachkräftemangel nach und nach verschwinden.