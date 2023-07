Mobilität – Thema im Tobias-Mayer-Quartier

Foto: VCD Kreisverband Esslingen

Bald sollen die Arbeiten im Tobias-Mayer-Quartier beginnen, da die ersten Gebäude Teil der im Jahr 2027 stattfindenden Internationalen Bauausstellung IBA’27 in der Region Stuttgart sein werden. Als Auftakt veranstaltet die IBA’27 das Gartenfeldfest für die Anwohner im Quartier und alle Interessierten.

Geboten wird ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene, aber auch Informationen von den beteiligten Architekten zur geplanten Bebauung und von Esslinger Initiativen zu einem nachhaltigen Zusammenleben und zu Mobilität.

Gerade das Thema Mobilität wird bei dem Projekt eine wichtige Rolle spielen: Wie können die durch die große Zahl an Wohnungen erwartbar drastisch steigenden Mobilitätsbedürfnisse in Einklang gebracht werden mit einer guten Lebensqualität im Quartier? Was kann getan werden, damit die Flandernhöhe nicht im Verkehr erstickt? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die künftigen Bewohner gerne öfters ihr Auto stehen lassen oder sich vielleicht sogar keines anschaffen, weil es ja vor der Haustüre ?

Hier sind die Stadtplaner gefragt. Die Einrichtung von ausreichenden und leicht erreichbaren Stellplätzen für Carsharing-Angebote, ein gutes ÖPNV-Angebot, verkehrsberuhigte Bereiche, die den Durchgangsverkehr heraushalten, entsprechende Zufahrten zu den Tiefgaragen und sinnvoll angeordnete Fahrradabstellplätze gehören dazu.

Die bei der Initiative für einen Fuß- und Radentscheid engagierten Vereine ADFC (Allgemeiner Fahrradclub) und VCD (Verkehrsclub Deutschland) waren bei der Vorplanung um ihre Stellungnahme gebeten worden und konnten wichtige Hinweise geben, die teilweise Eingang in die Planung fanden. Die Initiative und die beiden Organisationen werden mit einem Infostand vertreten sein, über ihre Arbeit informieren und für Gespräche zur Verfügung stehen.