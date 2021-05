Mobil – zu Fuß, mit dem Rad, ÖPNV und Carsharing

Foto: vcd

Stellen Sie sich einmal vor, wie viel Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stände, wenn auch nur ein Fünftel der geparkten Autos nicht mehr die Straßenränder blockieren würden: Wir hätten Platz für Begegnung, für schattenspendende Bäume, für Sitzgelegenheiten, für spielende Kinder.

Und wie soll das gehen?

Ein Schritt ist, wenn Besitzer*innen von Garagen selbige konsequent ihrer eigentlichen Aufgabe zuführen. Ein weiterer Schritt ist aber auch, das eigene Auto abzuschaffen. Probieren Sie mal aus, wie viele Fahrten Sie durch Fahrrad- und Fußwege ersetzen können und dabei gleich etwas für Ihre Gesundheit tun. In Esslingen haben wir zudem einen ausgezeichneten Busverkehr, der Sie komfortabel und schnell fast überall hin bringt. Und wenn es dann doch einmal ein Auto sein soll, stehen an vielen Stellen im Stadtgebiet Carsharingfahrzeuge in allen Größen zur Verfügung.

„Wir unterstützen Carsharing als wichtigen Baustein eines besseren Mobilitätskonzepts“, erläutert Petra Schulz, Vorsitzende des VCD Kreisverband Esslingen.

Zur Zeit läuft die Frühjahrsaktion der Stadtmobil AG – ein Anlass, „bessere Mobilität“ einfach mal auszuprobieren? Weitere Infos: https://stuttgart.stadtmobil.de/privatkunden/fruehjahrsaktion-2021/