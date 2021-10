Mittelmeer-Monologe am 08.10.2021 in St. Paul

Foto:

Das Dokumentarische Theater Mittelmeer-Monologe erzählt von Menschen die unmittelbar von der Seenotrettung betroffen sind. Sie erzählen von der Ohnmacht, von Unverständnis, von der Not und nehmen die Zuschauer*innen mit.

MITTELMEER-MONOLOGE erzählt von den politisch widerständigen Naomie aus Kamerun und Yassin aus Libyen, die sich auf einem Boot nach Europa wiederfinden, von brutalen ‚Küstenwachen‘ und zweifelhaften Seenotrettungsstellen und von Aktivist*innen, die dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegen setzen.

Diese Aktivist*innen überzeugen beim ‚Alarmphone‘ die Küstenwachen, nach Menschen in Seenot zu suchen oder lernen auf der Seawatch, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren – kurzum sie tun das eigentlich Selbstverständlichste, was im Jahr 2019 alles andere als selbstverständlich ist: menschliches Leben zu retten! Buch/Regie: Michael Ruf

Das Stück wird parallel über eine Leinwand in die Sprachen Arabisch, französisch und englisch übersetzt. Nach der Aufführung wird es ein Publikums-Gespräch geben.

Es findet statt am Freitag, 08.10.2021 um 19:00 Uhr im Münster St. Paul, Marktplatz 8 in Esslingen.

Veranstaltet und gefördert von: Offene Aktionsgruppe Flucht und Integration Esslingen, Caritas Fils-Neckar-Alb, Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Der Eintritt ist frei; wir freuen uns über eine Spende.

Hinweis: Die 3 G’s finden Anwendung.

www.wort-und-herzschlag.de