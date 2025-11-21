Mittelalter-Weihnachtsmarkt: Drucken wie Gutenberg

Foto: Rainer Hopper

Mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Gemeinden der Evangelischen Allianz Esslingens werden auf dem Mittelaltermarkt bei einem besonderen Projekt engagiert sein. Mit einem funktionsfähigen Nachbau einer mittelalterlichen Gutenberg-Buchdruckerpresse vermitteln sie den Besucherinnen und Besuchern einen Eindruck von dieser revolutionären Erfindung und erläutern warum der Buchdruck der Reformation vor mehr als 500 Jahren zum Durchbruch verholfen hat. Wer möchte, darf gerne auch einen (vorgegebenen) Satz aus dem weltweit ersten Buch, das je gedruckt wurde, auf der Gutenberg-Buchdruckerpresse selbst drucken. Welches Buch das war? Nun, wer sich im Mittelalter auskennt, der wird das unschwer erraten können und alle anderen erfahren es am Stand.