Mitsingen ist viel besser!

Foto: Esslinger Liederkranz

Dienstagabend, 18.30h, die Woche hat gerade begonnen, aber irgendwas fehlt – after work, before Tagesthemen. Irgendwas, das begeistert und entspannt. Etwas, das einen Kontrast zum Alltag bietet, das einem Inspiration gibt und einen gleichzeitig fordert. Etwas, das Menschen im positiven Sinne zusammenbringt.

Schon mal ans Singen gedacht? Soll ja Spaß und gute Laune bringen – das sagen immer wieder verschiedene Leute. Und die scheinen die ganze Sache langfristig zu lieben.

Sei mutig, komm in unseren Chor! Mit Chorerfahrung geht’s leichter, ist aber kein Muss. Manche freie Plätze haben wir im Tenor und Bass – mitten im Geschehen, wenn Du aber Sopran oder Alt singst, finden wir sicher auch noch ein gutes Plätzchen für Dich. Ob Dir die Stücke, die Zusammenarbeit in unserem Team aus Sänger/innen in den Proben gefällt, musst Du selbst entscheiden. Melde Dich einfach: unter 0711 – 80 64 019 und mache einen Termin zum Vorsingen aus. Wir freuen uns auf Dich! www.esslinger-liederkranz.de