Mitmachen beim Radnetz für alle

Foto: ADFC Esslingen, Karte OpenStreetMap-Mitwirkende

VCD und ADFC Esslingen laden gemeinsam zur Beteiligung am Mapathon-Projekt ein. Fördergelder des Klimapakets der Bundesregierung ergeben mit Landesgeldern Förderquoten von 90% für Esslingen. „Wir brauchen jetzt einen Radwegebauboom“ erklärt Joachim Schleicher, Ansprechpartner des ADFC Esslingen.

Seit Dezember hat das Bündnis in virtuellen Konferenzen Quellen und Ziele indentifiziert und ein Ziel-Radwegenetz aufgestellt. Jetzt präsentieren sie das Konzept der Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe. „Wir wollen, dass alle Bevölkerungsgruppen sicher Rad fahren können. Daher brauchen wir viele Rückmeldungen aus allen Blickwinkeln.“

An drei Terminen am 15., 18. und 22. März sind Bürgerausschüsse sowie interessierte Einzelpersonen zur Videokonferenz eingeladen. „Jeder kann mithelfen. Wichtig ist lediglich, seinen Stadtteil aus der Fahrradperspektive gut zu kennen“ ermutigt Schleicher. So können gute Radnetze für Schülerinnen und Schüler wie auch für Freizeitstrecken entstehen.

Damit das Konzept in konkrete Planungen einfließt, reden die Mobiilitätsverbände in der AG Radverkehr mit dem Stadtplanungsamt. Dort wird das Ziel-Netz mit deren Planungen zusammengeführt. Der Gemeinderat könnte dann noch vor der Sommerpause den Rahmenplan beschließen.

Denn die Fördergelder von rund 1,5 Millarden Euro deutschlandweit sind bis 2023 befristet. Schleicher sagt: „Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, können wir diese Gelder nach Esslingen lenken. Damit verbessern wir die Durchgängigkeit und Sicherheit unserer Radverbindungen deutlich.“ Oberbürgermeister Dr. Zieger habe mit der Verdopplung des Radverkehrsanteils bis 2027 passende Ziel-Rahmenbedingungen gesetzt. „ADFC und VCD Esslingen arbeiten gerne daran mit, die Ziele mit konkreten Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Und freuen uns auf zahlreiche Unterstützung,“ sagt er zusammenfassend. Alle Informationen zum Projekt sind unter esslingenaufsrad.de zu finden.