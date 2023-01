Mitmachen bei der „Stunde der Wintervögel“

Foto: Kathy Büscher NABU

Vom 6. bis 8. Januar 2023 findet zum dreizehnten Mal die bundesweite Vogelzählaktion „Stunde der Wintervögel“ statt. Sie ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und jeder kann mitmachen. Dabei ruft der NABU dazu auf, eine Stunde lang die Vögel im Siedlungsraum, z.B. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden.

Mitmachen ist ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder beobachteten Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Das vermeidet Doppelzählungen. Im Mittelpunkt stehen die bekannten und weit verbreiteten Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Dabei geht es nicht um eine vollständige Erfassung aller Vögel, sondern darum, Erkenntnisse über Veränderungen in der Vogelwelt im langjährigen Vergleich zu gewinnen und damit den Vogelschutz verbessern zu können.

Und so können die Ergebnisse dem NABU gemeldet werden: Entweder direkt in der Vogelwelt-App, zu finden unter www.NABU.de/vogelwelt oder online auf www.stundederwintervoegel.de. Gemeldet werden kann übrigens bis zum 16. Januar. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115 werden Ihre Daten am 7. und 8. Januar von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegen genommen. Oder melden Sie per Post: Einfach von einem der Teilnahmeflyer die Meldebogen-Postkarte abtrennen, mit 70 Cent frankieren und bis zum 16. Januar an NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin schicken.

Je mehr Naturfreund*innen an der „Stunde der Wintervögel“ teilnehmen, desto wertvoller sind die Ergebnisse.