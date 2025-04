Mitgliedervollversammlung

Foto:

Am 02. April 2025 fand im Sportheim Sirnau die jährliche Vollversammlung des Schneeschuhvereins Esslingen e.V. statt. Die Versammlung wurde von den Vorsitzenden des Vereins, Sarah Seyffert und Leonie Levermann, eröffnet. Zunächst wurde den im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Leonie Levermann stellte die Mitgliederzahlen sowie deren Entwicklung vor und berichtet über die Arbeit des Vorstands. Kernthemen im letzten Jahr waren der Druck des Vereinshefts in Farbe, sowie der Aufbau einer neuen Homepage. Außerdem wurde auf die sportlichen Veranstaltungen zurückgeblickt.

Die Vorständinnen dankten allen Vorstandsmitgliedern für Ihre engagierte ehrenamtliche Tätigkeit. Es folgten die Berichte des Platzwart Wolfgang Haug, Hüttenwart Peter Häberle und des Tourenwart Gerolf Marbach. Anschließend stellte Barbara Schweizer (Kassier) den Kassenbericht vor. Heike Czarnetzki berichtete über die erfolgreiche Kassenprüfung und führte die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands durch.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung war die Wahl des Vorstands. Aufgrund des Ausscheidens einiger bisheriger Vorstandsmitglieder, welche für ihre z.T. langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand anhand eines Präsentes und dankende Worte verabschiedet wurden, mussten und konnten erfreulicherweise alle Positionen wieder neu besetzt werden. Für die kommenden Monate wurden verschiedene Veranstaltungen angekündigt, darunter die Nordic Walking Einheiten und das Hallentraining, die Teilnahme am Esslinger Stadtlauf, sowie die Sonnwendfeier am 12. Juli 2025. Alle Termine können über die neue Homepage www.svess.de eingesehen werden.