Mitgliederversammlung vom 11. Juni

Foto: C. Lira

Am 11. Juni 2022 war es endlich wieder soweit. Nach fast 2,5 Jahren corona-bedingter Zwangspause traf sich der VdK Ortsverband (OV) Esslingen zu einer seiner beliebten Mitgliederversammlungen im evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz. Wie immer waren nicht nur Mitglieder, sondern alle eingeladen, die sich für den VdK und für das abwechslungsreiche Freizeitangebot des VdK OVs interessieren.

Und so füllte sich der Festsaal recht schnell mit einem bunten Publikum. Es wurde geschwätzt, gelacht und gelauscht. Denn auch der Polizeichor war geladen und überzeugte die Anwesenden bei seinem 1. Auftritt mit dem neuen Dirigenten Andreas Baumann voll und ganz. So stand die Versammlung insgesamt unter dem Motto „ein Fest des Wiedersehens“. Natürlich gab es dazu auch wieder Kaffee und Kuchen, der wie gewohnt vom Helfer-Team mit dem ein oder anderen Schwätzle serviert wurde. Und auch der Vorsitzende Reiner Spatz ließ es sich nicht nehmen, jeden Gast am Eingang persönlich zu begrüßen.

Gerade auch in der Pandemiezeit war es ihm und Lore Hirrlinger immer wichtig gewesen, den Kontakt zu den Mitgliedern aufrechtzuerhalten. Und so standen sie den rund 1.000 Mitgliedern des OVs bei Fragen und Problemen stets auch telefonisch zur Verfügung. Nicht zuletzt für dieses langjährige Engagement verlieh der VdK Kreisverbandsvorsitzende Wolfgang Latendorf Reiner Spatz auf der Versammlung die Goldene Verdienstnadel des VdK Landesverbands. Sichtlich bewegt nahm Reiner Spatz die Ehrung entgegen und konnte auch gleich mit zwei anstehenden Ausflügen beim Publikum punkten. So konnten die Gäste bei der Versammlung Karten für den Ausflug ins Biosphärengebiet Schwäbische Alb und für den Ausflug an den Bodensee kaufen. Alles in allem war es eine recht gelungene Versammlung, die bei den Gästen auf große Begeisterung stieß. Vermutlich nicht zuletzt deswegen, weil alle Speisen und Getränke kostenlos waren. Weitere Fotos unter: www.vdk.de/ov-esslingen/ID278092