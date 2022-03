Mitgliederversammlung Ortsverband Esslingen

Foto:

Die FDP überzeugt durch Inhalte. Deswegen wächst sie. Dies gilt auch und gerade im Ortsverband Esslingen, dem auch umliegenden Gemeinden angehören. Dem nachhaltigen Mitgliederzuwachs ist es zu verdanken, dass im Dezember 2021 ein neuer Ortsverband „Neuhausen – Ostfildern – Denkendorf“ gegründet wurde. Dafür wünschen wir viel Erfolg.

Aufgrund der Ausgründung waren auf der Mitgliederversammlung des FDP Ortsverbandes Esslingen am 17. März 2022 diverse Vorstandsämter neu zu besetzen. Neue Mitglieder des Vorstandes sind:

Schatzmeister: Ulrich Fehrlen

3 neue Beisitzer: Laura Hahn, Bärbel Noreikat, Daniel Weber

Außerdem wurden Marc Schmitt und Regina Hemminger von der Mitgliederversammlung zu Kassenprüfern bestimmt. Wir gratulieren allen neuen Amtsinhabern herzlich zur Wahl und bedanken uns für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Im Anschluss an das Wahlverfahren wurden weitere Planungen für das Jahr 2022 besprochen, die in den kommenden Wochen konkretisiert werden. Außerdem kam es zu einem regen Austausch über die politische Situation auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Im Fokus standen dabei die Folgen des Krieges in der Ukraine.

Nach einer äußerst erfolgreichen Mitgliederversammlung blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns, als Ortsverband in Esslingen weiterhin einiges bewegen zu können.