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ADENAUERBRÜCKE

Zwei Varianten stehen zur Debatte: Brückenneubau an gleicher Stelle oder eine Kombination aus Brücke und Tunnel neben der alten Brücke. An diesem Abend sehen wir die 2. Variante im Vorteil. Sie eröffnet neue städtebauliche Perspektiven, auch mit Blick auf Standortentscheidungen der Firma Index. Die Verwaltung sollte sich den zeitlich realistischen Umsetzungsrahmen von 5 bis 7 Jahren zum Ziel setzen. Wir wollen, dass der gesamte Verkehr gute Querungsmöglichkeiten erhält, auch der Fuß- und Radverkehr. Ein Neubau muss den zu erwartenden Veränderungen gerecht werden.

STADTBÜCHEREI

Über die Art und Weise, wie die Städtische Gebäude Esslingen bei der Interimssuche vorgeht, zeigen sich alle entsetzt. Hier scheint überhaupt kein Interesse vorhanden zu sein, schnell eine gute Lösung zu finden. Wir sind uns einig, dass das Nachbargebäude, Heugasse 11, dringend für Lernplätze gebraucht wird und saniert werden sollte. Dass die Stadtverwaltung einen Verkauf erwägt, ist inakzeptabel.

VfL-POST

Die Pliensauvorstadt wurde befragt, wie der Stadtteil 2040 aussehen soll. Die Verwaltung fasst das Ergebnis mit „jung, grüner, aktiver“ zusammen, will aber gleichzeitig den VfL Post bebauen. Der einzige Sport- und Bolzplatz steht für „jung, grün und aktiv“ und dieser soll zerstört werden? Für uns ist klar, dass auch eine halbe Bebauung für die Menschen inakzeptabel ist. Aus Lärmschutzgründen würde jegliche Bebauung dazu führen, dass dieser Bewegungs- und Begegnungsplatz unwiederbringlich verloren wäre.

Wir wollen, dass die Bedürfnisse junger Menschen nicht unter die Räder kommen. Jeder kann gerne mit Ideen auf uns zukommen, wie wir diese Fläche erhalten: info@wirundsportplatz.de