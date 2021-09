Mitgliederversammlung 2021 Teil 1

Am 11. 08. lud der TC Berkheim zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung ins Hasenheim Berkheim ein. 45 Mitglieder versammelten sich um nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Dieter Bayer der Verstorbenen Axel Hahn, Dr. Wilhelm Grunert und Siegfried Wörner zu gedenken. Es folgte ein Rückblick auf die vergangene Pandemie-Saison und was bisher in 2021 geschah. In Eigenregie wurde die gesamte Außenanlage von Bäumen und dichtem Gebüsch befreit und die Plätze durch die Fa. Klenert spielbereit gemacht. Die Hüttenbewirtschaftung durch die Mitglieder lief etwas verhalten an und für Neumitglieder und Interessierte wurde ein Einsteigertraining unter der bewährten Leitung von Adi Pardeike bis zu den großen Ferien durchgeführt. Zum Saisonabschluss ist am 2. Oktober auf der Tennisanlage ein Bändelesturnier mit gemütlichem Beisammensein geplant und die Planung unseres 50. Jubiläumsjahrs 2022 nimmt langsam konkretere Formen an. Sportwart Victor Bischof und Jugendwartin Leonie Drawe berichteten über die etwas verkorkste Saison 2020, bei der nur 3 aktive Mannschaften spielten und über die noch laufende Saison 2021 bei der insgesamt 10 Mannschaften am Start waren bzw. noch bis September sind. Die Junioren U15 haben die Spiele ungeschlagen beendet und sind aufgestiegen und die Herren 40, 60 und 75 haben mit guten bis sehr guten Tabellenplätzen die Runde beendet. Kassier Jens Fischer hat den Jahresabschluss 2020 und die Etatplanung 2021 in Papierform auf den Tischen ausgelegt und die einzelnen Ausgaben- und Einnahmenposten zügig und routiniert erklärt. Die einzelnen Ressorts haben gut gewirtschaftet und der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen. Mit dem vorgetragenen Etatentwurf 2021 waren alle Anwesenden einverstanden und haben ihn einstimmig befürwortet. Die Kassenprüfer Renate Lang und Julia Sieber haben die Richtigkeit der Kassen und die vorbildliche Führung der gesamten Buchhaltung bestätigt, worauf der gesamte Vorstand einstimmig entlastet wurde.