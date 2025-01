Mit Zuversicht ins neue Jahr

Foto:

Auch wenn die Wirtschaftsdaten für das neue Jahr nicht gerade für viel Jubel sorgen, so schauen die Wirtschaftsjunioren doch mit Zuversicht auf 2025.

Denn auch in diesem Jahr sind wieder interessante Projekte und Veranstaltungen geplant, die durch ihre Vielfalt bestimmt nicht nur Mitglieder der WJ Esslingen anlocken, sondern auch Interesse bei anderen Führungskräften und Jungunternehmerinnen und -unternehmern wecken werden.

Als erstes im Terminkalender steht die Mitgliedervollversammlung am 22. Januar, auf der turnusmäßig ein neuer Vorstand gewählt wird, frei nach dem Motto des internationalen Dachverbands JCI (Junior Chamber International): „One year to lead“. Auch bei den WJ Esslingen werden Kreissprecher/in und Ressortleiter/innen „nur“ auf ein Jahr gewählt. Somit ist die kontinuierliche Abwechslung sichergestellt.

Spannende Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung, Coachings in verschiedenen Bereichen und Konferenzen werden wieder ein fester Bestandteil des Angebotsportfolios sein, ebenso wie Betriebsbesichtigungen und Gesprächs- bzw. Diskussionsrunden.

Aber auch das Thema Bildung darf nicht fehlen. Mit der Prämierungsveranstaltung des Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb 2024/2025“ am 5. Februar in den Räumen der IHK in Esslingen kündigt sich schon der Wettbewerb für das Schuljahr 2025/2026 an.

Die jährliche Delegationsreise der Wirtschaftsjunioren Esslingen darf 2025 natürlich nicht fehlen. Das Reiseziel wird auf der Mitgliedervollversammlung bekannt gegeben.

Interessenten für die WJ Esslingen dürfen gerne unter mitglieder@wj-esslingen.de Kontakt aufnehmen. Weitere Infos auf www.wj-esslingen.de.