Mit Vittorio Lazaridis in der Stadt unterwegs

Foto: Andreas Fritz

Gemeinsam mit dem Bürgerausschuss Innenstadt und seiner Vorsitzenden Barbara Frey war OB-Kandidat Vittorio Lazaridis auf Tour durch die Stadt. Bei dem Info-Spaziergang wurde deutlich, was die Innenstadt für eine gute Zukunft braucht. „Mehr Grün und mehr Raum, der zum Ausruhen und Verweilen einlädt, ein Zugang zum Stadtfluss und ein gutes Mobilitätsmanagement für alle. So stärken wir unsere Innenstadt, damit sie auch weiterhin für die Menschen zum Leben und Einkaufen attraktiv bleibt“, betont OB-Kandidat Vittorio Lazaridis. Die Menschen wünschten sich in der Innenstadt vor allem Kultur, Gastronomie und Platz für den Austausch. Manufakturen, Bildungseinrichtungen, Kunst- und Kultur, verschiedene Dienstleistungen – all das müsse zurück in die Stadt, um sie wieder lebendig zu machen. Besonderes Augenmerk legt Lazaridis auf Transparenz und Beteiligung – nicht nur bei zukünftigen Bauprojekten.

Dringend brauche der Eingang der Stadt, der Bahnhofsvorplatz, eine Aufwertung: mehr Grün und eine Wasserfläche würden dem drögen Platz sehr guttun. Vittorio Lazaridis: „Das ist mir ein besonders großes Anliegen. Danke an den Bürgerausschuss Innenstadt, der sich mit seinem Engagement schon viele Jahre erfolgreich für eine lebenswertere Innenstadt einsetzt!“

————–

„Vittorio Lazaridis live und persönlich“: Wir laden Sie und Euch herzlich ein, den OB-Kandidaten Vittorio Lazaridis in entspannter Runde kennenzulernen: Am Samstag, den 3. Juli ab 13 Uhr gibt’s auf dem Esslinger Hafenmarkt meet&greet, interessante Gespräche mit Gästen, Livemusik, Bertazzonis‘ Eiswagen und coolen Jazz. Wir Esslinger Grünen freuen uns auf Ihr und Euer Kommen!