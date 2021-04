Mit Spaß abnehmen und sich mit Freude bewegen

Foto: FBS ES

Die Ökumenische Familiienbildungsstätte Esslingen (FBS) bietet nach Ostern weitere Online-Kurse an. Im Mittelpunkt soll dabei die Freude stehen. Freude an der Bewegung und Spaß beim Abnehmen in Richtung eigenes Wohlfühlgewicht.

Am 15. April ab 18 Uhr lädt die aus der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee?“ bekannte Ernährungsexpertin Sabrina Dürr dazu ein, sein Wohlfühlgewicht zu erreichen und auch zu halten.

Kursbeginn für Pilates mit Volker Schmidt ist am 13. April um 10.45 Uhr.

Beckenbodenschule nach dem Tanzberger-Konzept mit der Physiotherapeutin Charlotte Platzer wird in zwei Kursen ab 16. April angeboten. Ab 9 Uhr geht es darum, nach Geburt und Rückbildung den Beckenboden zu kräftigen. Der Kurs ab 10 Uhr richtet sich eher an Ältere und dient dem funktionellen Erhalt. Insbesondere bei Senkungs- und Inkontinenzbeschwerden sowie bei Rückenbeschwerden wirken diese Übungen sehr wohltuend.

Für die kleinen „flotten Flitzer“ beginnt das Krabbel- und das Purzelturnen am 19. April. Um 9.15 Uhr starten die 1-2jährigen und um 10 Uhrsind dann die 2-3jährigen dran. Sandra Fogl, die STB-Trainerin für Tanz, Gymnastik und Rhythmus wird ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Bewegungsformen und Materialien durchführen.

Alle Kurse werden nur online angeboten. Die FBS verwendet für ihre Kurse das Videokonferenzsystem Zoom. Weitere Infos zu den Kursen und die Anmeldung zu den einzelnen Kursen bitte unter www.fbs-esslingen.de.