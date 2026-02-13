Mit Mut klingt’s gut – und nicht nur dienstags!

Foto: Esslinger Liederkranz e.V. 1827

Du singst gerne? Und Du hast Erfahrung? Dann stürze Dich mit uns in unser spannendes Programm aus Spirituals, Gospels, Traditional und klassischer Chormusik! Komm mit uns in den Flow: spontan, projektbezogen oder langfristig – passt alles.

Die Proben finden dienstags, 18.30-20.30h in der Aula der Schule Innenstadt statt (Blumenstr. 31), Kammerchor ab 20.30h. Nächster Einstiegstermin: Di, 24.2. Dich erwartet: Stimmbildung, regelmäßige Chorproben, Konzerte, Gemeinschaft und Spaß. Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de.

Also: Nur Mut, das wird gut!