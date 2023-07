Mit Leib und Seele – Abschied Diakon Otto Maier

Foto: Familie Maier

Das Amt der Diakone liegt an der Schnittstelle zwischen Verkündigung und sozialer Arbeit. Diakon*innen hatten schon in den ganz frühen Gemeinden Aufgaben im Gottesdienst, aber auch in der Fürsorge und im Tischdienst. Unser Diakon Otto Maier hat die beiden Schwerpunkte in den Gottesdiensten für Leib und Seele an der Südkirche wunderbar verknüpft und mal die Bibel aufgeschlagen, mal den Kochlöffel geschwungen. Auch die Koordination des Besuchsdienstes für Geburtstage und für Menschen, die sonst wenig Kontakte haben, gehörte zu seinen Aufgaben in der Kirchengemeinde und im Pflegeheim Pliensauvorstadt. Am 9. Juli 2023 feiert Diakon Maier um 10.30 Uhr in der Südkirche den letzten Gottesdienst für Leib und Seele und wird von unserer Seite her mit Dank und guten Wünschen bedacht. Vor allem wünschen wir ihm Gottes Segen und dass er mit Leib und Seele seinen neuen Lebensabschnitt genießen kann. Mit dem KGR-Team der Südkirche. Und natürlich gibt es im Anschluss an den Gottesdienst ein Mittagessen.